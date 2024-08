Acquazzone ad Ascoli | file chilometriche a Monticelli e fuggi fuggi dei turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Battente e incessante la pioggia che questo pomeriggio ha paralizzato le Cento Torri, conintrappolati sotto le tettoie per sre all'. L'Allerta 'temporale' c'era, e si è fatta sentire. E dove la situazione era già drastica (foto), in riviera, il sole comincia ad essere coperto di nuovo. Dal primo pomeriggio la forte pioggia ha scompigliato i piani di questo lunedì di fine estate, accompagnato da un calo delle temperature notevole: dai 'classici' 35 gradi dei giorni scorsi si è passati ad una media di 25, con una minima che rientra addirittura sotto i 20 gradi. E le previsioni per le prossime giornate non sono più positive: anche domani ci si aspetta pioggia e temporali nel pomeriggio, mentre il resto della settimana dovrebbe registrare solo qualche nuvola.