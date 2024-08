Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | Van Aert vuole il successo attenzione a Groves e Narvaez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo la cronometro d’apertura che ha visto trionfare Brandon McNulty,lapresenta la prima frazione in linea. Si parte da Cascais per arrivare a Ourém, dopo 194 chilometri e un dislivello di oltre 2600 metri. Poco dopo il via si affronta la salita dell’Alto do Lagoa Azul, 5,7 km con una pendenza media del 4,6%. Successivamente, il percorso presenta una serie di mangia e beci, con il traguardo volante situato ad Alcobaça. Il finale si preannuncia impegnativo, con l’Alto da Batalha, una salita di 6,9 km al 3,3%, con lo scollinamento a circa venti chilometri dall’arrivo e potrebbe essere l’ideale trampolino di lancio per un’azione. I velocisti in gara non possono permettersi di perdere questa occasione, visto anche quello che arriverà poi.