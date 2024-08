Un tornado ha devastato Forlì e sul web si scatena la paura | ma è una fake news

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Domenica pomeriggio è circolata su Youtube unasu unche avrebbe. Una notizia non vera che ha generato confusione e preoccupazione. Le immagini di unviolento hanno iniziato a circolare su Youtube arricchite da un commento descrittivo. Si tratta di unache purtroppo ha spaventato molte persone. Ecco il contenuto falso che gira sul web: "Il 18 agosto alle 8.58 - si sente nelle notizie false circolate -è stata colpita da un potenteche hala città con una forza senza precedenti. Questo evento meteorologico violento ha avuto un impatto drammatico colpendo la comunità locale in maniera inattesa. Le immagini di distruzione che si stanno diffondendo mostrano edifici ridotti in macerie e strade ingombre di rifiuti e detriti, il tutto mentre la popolazione cerca di comprendere il disastro.