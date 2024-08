Tutti vogliono la giacca Ralph Lauren indossata da Carmy nella terza stagione di The Bear

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 agosto 2024) Sappiamo bene come Thesia una serie in grado di farci conoscere capi ai massimi livelli dell'abbigliamento maschile mentre ci svela il rovescio della medaglia del lavoro in una cucina d'alto livello professionale. Dalle T-shirt di Luca alle salopette di Sydney, le prime due stagioni sono state piene di vestiti di grande impatto. Perciò, non dovrebbe sorprendere troppo scoprire che anche l'ultimane sia piena, a partire dalladi, uno dei pezzi più hot di The3. Non ci sono spoiler nel nostro ragionamento. Ci interessa solo fare notare come nel corso di una conversazione sorprendentemente sincera con Cicero,(interpretato da Jeremy Allen White, ovviamente) indossi una delle sue magliette bianche preferite. Non si sa se sia di Merz b. Schwanen, Whitesville o Hanes, ma ciò che ci ha fatto emozionare è laabbinata.