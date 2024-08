Torino Vanoli | Delusione per non aver vinto dopo questa prestazione Col Milan differenza nei cambi 8? di recupero…|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-17 23:28:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Rammarico in casaper il pari a San Siro contro il. I granata sprecano una grande chance e si fanno riprendere nel finale, passando dal 2-0 all’89’ al 2-2 finale contro i rossoneri di Fonseca, nella prima sfida della Serie A 2024/25. Al termine del match, l’allenatore del Toro Paoloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pari.– “Quando vieni ao, fai unadel genere e non riesci a portare a casa i tre punti c’è, ma ho detto ai ragazzi di guardare il bicchiere mezzo pieno. Lasi è vista con i, anche perché i miei sono stati costretti. Dobbiamo essere più fluidi e più continui, ma è normale che loro non possano dimenticare quanto fatto negli ultimi tre anni”.