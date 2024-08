Serie A oscurata in tv salta l' accordo | il disastro del calcio italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) C'era una volta il campionato più bello del mondo. Una favola ascoltata centinaia di volte, anche perché nel frattempo sono passati come minimo vent'anni dall'ultima volta che tale descrizione è stata associata allaA. Si può star qui a disquisire sulla qualità del campionato che è diminuita, dei giocatori più forti che non vengono più in Italia e chi ne ha più ne metta. E però bisogna anche saper vendere un prodotto, aspetto sul quale laA sembra molto carente in questo momento. Oggi inizia la prima giornata e in tre mercati enormi non esistiamo: non sono infatti stati venduti i diritti tv in India (un miliardo e mezzo di abitanti), Indonesia (275 milioni) e Australia (dove vivono circa un milione di italiani). Teniamo pure in conto che in Inghilterra siamo un puntino appena distinguibile sulla mappa calcistica, con massimo cinque partite a settimana passate in tv.