Roma controlli dei Carabinieri | 5 denunce e 5 segnalazioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024), stupefacenti, sicurezza, Lazio – Operazione “Alto impatto” nelle aree di La Storta e Casalotti.– Nell’ambito di un’operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto impatto”, idella CompagniaCassia hanno denunciato cinque persone e segnalato altre cinque nelle aree di La Storta e Casalotti. L’operazione, svoltasi nelle ore serali e notturne, aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza stradale, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante i, che hanno coinvolto 115 persone, 60 veicoli e 2 esercizi commerciali, un cittadinono è stato denunciato per essersi allacciato illegalmente alla rete elettrica pubblica, causando un danno stimato di oltre 15.