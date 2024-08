Real la recensione | umano o virtuale? L' indagine di Adele Tulli sul web e sulle sue stranezze

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) Un'per esplorare le relazioni tranell'innovativo documentario dipresentato in anteprima a Locarno 2024.ama maneggiare il genere documentario scardinandone le fondamenta per raccontare gli aspetti dellatà che la colpiscono. Dopo aver esplorato il presente in Normal, la regista allunga lo sguardo verso il futuro con, che esplora le molteplici possibilità dele la compenetrazione cole nel web. In concorso a Locarno 2024 nella sezione Cineasti del Presente e distribuito da Cinecittà Luce,è un vero e proprio viaggio nella rete che proietta lo spettatore in un vortice di stimoli visivi e sonori. Un'esperienza intrigante, anche se non è facile districarsi nella miriade di personaggi - tutti