Prima la messa poi lo Spritz | l’invito del frate di Urbino agli universitari fa scoppiare la polemica

(Di domenica 18 agosto 2024) Èper il manifesto pubblicato daAndrea Ricatti che invita gli studentidi, nelle Marche, ad andare ae poi all’aperitivo. Nella locandina, postata sui social, si legge: «2XUNO:ogni domenica dalle 19:15. Dopo la, apericena eofferti per tutti». Dopo la pubblicazione del, ripresa dal Corriere Adriatico, i social si sono scatenati tra ironia e critiche. Tra chi difende l’iniziativa «innovativa, giovane, frizzante, attuale, non bigotta e moralista» diRicatti e chi invece grida: «Non c’è più religione». Mentre la rivista cattolica La Nuova Bussola quotidiana intitola il suo articolo: «L’edonismo ecclesiale si svende ai saldi». Sulle polemiche è intervenuto lo stessoRicatti, intervistato dal giornale della Chiesa, chiedendo scusa se ha «indispettito od offeso qualcuno» per la sua iniziativa.