Palacios l’Inter spinge dopo ieri! Le tempistiche per chiudere – SM

(Di domenica 18 agosto 2024)del Talleres (in prestito all’Independiente Rivadavia) sembra abbia preso un vantaggio su tutti gli altri profili valutati dalper la difesa. Durante Sport Mediaset XXL, il giornalista Raimondi indica le necessità dal mercato. DIFENSORE DA PRENDERE – Nonostante ci sia ancora da fare anche in attacco, visto che è impensabile rimanere con Joaquin Correa in rosa per evidenti motivi,pretende di trovare un difensore. Con Tomasche si sta imponendo e può arrivare in tempi brevi. Lo indica Claudio Raimondi: «L’emergenza in difesa si è evidenziata, anche dalle parole sia nel pre sia nel post. Partiamo da quelle del post, con Alessandro Bastoni che dice “un mio vice serve” e con Simone Inzaghi che dice “Bisseck forse era poco lucido”. Con le parole di Giuseppe Marotta, che nel prepartita aveva detto “Cerchiamo un profilo alla Bisseck”.