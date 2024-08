Padule l’anniversario della strage Tra cerimonia e documentario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Unrealizzato da tre appassionati di storia (fra cui un cittadino fucecchiese) dal titolo ’Tutto questo sangue’, incentrato sull’eccidio deldi Fucecchio che sarà presentato nel corso delle ormai imminenti iniziative per ricordare l’ottantesimo anniversario. E’ il progetto al quale il Comune di Cerreto Guidi ha dato il patrocinio pochi giorni fa, anche nell’ottica di una proiezione del filmato sul territorio. Cerreto oltretutto sabato prossimo ospiterà uno degli appuntamenti rientranti nel programma stilato coi Comuni di Fucecchio, Monsummano, Larciano e Ponte Buggianese per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio del 1944. Si parte alle 9.30, a Stabbia, con la deposizione di una corona di alloro in piazza XXIII Settembre in memoria dei cittadini trucidati del nazifascismo.