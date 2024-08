MotoGP Jorge Martin | Io e Bagnaia ci spingiamo sempre a migliorare lui ora è un po’ più forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)ha raccolto il massimo in questo fine settimana del Gran Premio d’Austria a Spielberg. Sapevamo che poteva essere un weekend favorevole ae così è stato con la doppietta tra Sprint Race e gara. Maator non ha ceduto nulla: secondo ieri e secondo oggi, rimanendo così a soli cinque punti di distacco prima dell’appuntamento di Aragon del 1° settembre. Queste le considerazioni dello spagnolo della Ducati Prima Pramac ai microfoni di Sky Sport: “Penso che la strategia non sia stata fantastica, quello che volevo fare non è andato a buon fine. Pecco si è messo subito davanti e da lì non c’era praticamente speranza di vincere. Ho provato a rimanere con lui, ho provato a cercare qualche posto per sorpassarlo, ma a un certo punto la gomma davanti ha detto basta.