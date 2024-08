Migliori smartphone con schermo grande 67 pollici o superiori

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 18 agosto 2024) Glidi oggi hanno tutti lo, ma quali di questi sono veramente enormi, per intenderci, dai 6,7in su? Alcune persone possono essere intimidite se abituate agli iPhone più vecchi (o gli iPhone SE), ma sinceramente, una volta provati, non penso si tornerebbe più indietro, sopratutto se si usa il telefono per vedere video e film o per giocare ai videogiochi. Questihanno un elevato livello di dettaglio e definizione di colori, ma hanno un paio di inconvenienti: non sono facilmente utilizzabili con una sola mano (il rischio di farli cadere è molto alto) e poi, l'ingombro, li porta scomodi in tasca obbligando (almeno gli uomini) a trovare un altro posto in cui tenerlo quando siamo fuori casa (niente battute).