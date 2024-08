L' ora del giuramento d' amore | Branko per chi il tempo sta per scadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ecco "Le stelle di", l'oroscopo segno per segno di domenica 18 agosto Ariete La bella caratteristica di agosto sono le Lune positive che per voi concludono ogni weekend, fatto che fa ben sperare per l'. Ultimamente le stelle vi volevano più impegnati sul fronte domestico, famiglia e figli, ma il vostro Marte alimenta sempre una grande passione. Oggi finalmente si presenta una grande Luna in aspetto proprio con Marte giusta per le nuove conquiste. Inizia un cinematografico plenilunio in Acquario, vi sentirete protagonisti di un bel film. Toro Oggi sì, una pausa avrà un effetto tonificante sul corpo e sullo spirito. Lo richiede la Luna in Acquario in cambiamento di fase per diventare domani Luna piena, il massimo stress per i vostri nervi. In teoria questa Luna è agitata per l'ambiente professionale, ma tocca anche la famiglia, evitate ogni discussione.