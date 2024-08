LIVE Moto3 GP Austria 2024 in DIRETTA | Alonso trionfa a Spielberg malgrado un long lap penalty secondo Munoz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:37 Vittoria di grande personalità per, per certi versi simile ad alcuni trionfi in gestione di Pecco Pagnaia. Delle sette vittorie, questa è la più pesante. Come Sasaki nel 2022, il pilota ha infatti vinto scontando unlap. La stoffa del campionenbsp; DAVIDTROVA LA SETTIMA VITTORIA STAGIONALE!PASSA HOLGADO AL FOTOFINISH Ultimo giro: errore diche passa e rientra, lo passa Holgado.