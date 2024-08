La bomba de Il Giornale | Vogliono indagare la Meloni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 18 agosto 2024) Difesa compatta per Arianna, nel mirino delle opposizioni per presunto “traffico di influenze”. Ecco perchéindagarla. Arianna, un nome ben noto nel panorama politico italiano, è da tempo una figura influente e rispettata all’interno di Fratelli d’Italia. Sorella della premier Giorgia, Arianna ha costruito una carriera politica solida, non solo grazie ai legami familiari, ma per le sue capacità e per il suo impegno all’interno del partito. Oggi, però, si trova al centro di una tempesta politica che la vede accusata di presunte ingerenze nelle nomine governative. Fratelli d’Italia si stringe nella difesa di AriannaNotizie.