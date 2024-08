Aset la siccità preoccupa meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Emergenza idrica, tutti in attesa della pioggia preannunciata per oggi. "Speriamo – commenta il presidente di, Giacomo Mattioli – che le precipitazioni portino benefici soprattutto nell’interno. Domani mattina abbiamo una nuova riunione del comitato provinciale di protezione civile per valutarne gli effetti". Nonostante la scarsità delle piogge, prosegue Mattioli "i dati della scorsa settimana sul bacino del Furlo ci hanno segnalato per due giorni di fila un bilancio positivo: la portata in ingresso era di 950 litri al secondo contro quella di uscita pari a 550 litri al secondo. Situazione che non si verificava da tempo. Questo ha permesso di portare il prelievo del Furlo a 150 litri al secondo e di ridurre quello di Tavernelle".