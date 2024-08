Arianna Meloni nel mirino dei giudici? Giorgia | Verosimile soliti metodi… FdI fa quadrato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 agosto 2024) La prima pagina del Giornale irrompe come uragano nella tranquilla domenica politica d’agosto: “Vogliono indagare”, è il titolo choc dell’editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Senza mezzi termini, il quotidiano milanese paventa l’azione di un “asse giornali-sinistra-Procure” che “mette nella sorella” del presidente del Consiglio. Sallusti: “Mandanti ed esecutori cominciano ad avere nomi e volti” Nell’editoriale, Sallusti evoca l’inquietante “metodo Palamara“, (metodo che conosce in ogni sfaccettatura, avendo anche curato il libro intervista all’ex magistrato). Il direttore del Giornale parla di una “attenzione oggettivamente sproporzionata” che media e politica rivolgerebbero alla responsabile della Segreteria politica e del Tesseramento FdI e tratteggia appunto l’ipotesi “che ci sia in corso una manovra occulta”.