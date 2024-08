Youngdan Dav e Fabiana chi sono i 3 emergenti che apriranno il concerto della Festa del Patrocinio a Montemesola

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 17 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoAlladelBeata Vergine del Santissimo Rosario, Santa Patrona di, nascono dei fiori. E per fiori, in questo caso, intendiamo tre giovani talenti che stanno sbocciando e che domani, domenica 18 agosto, serata conclusivain Piazza IV Novembre ildei Nine Beat, con la loro performance. Lainizia oggi, il paese è già in, risvegliato dai colpi oscuri e dalla banda che gira allegra per le vie. Un dolce e felice risveglio per grandi e piccoli radicati nelle proprie tradizioni e nei ricordi di infanzia che inevitabilmente affiorano con quelle festose melodie. Questa sera alle 21.30 assisteremo ad uno spettacolo di videomapping 3d mai avuto in provincia di Taranto, mentre domani sera ci si scatenerà a ritmo di musica dance dagli anni ’70 agli anni ’90 con i Nine Beat.