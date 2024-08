Vuelta a España 2024 Brandon McNulty | Non mi aspettavo di vincere sono andato a tutta dall’inizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Alla fine, vincono sempre e soltanto loro. La UAE Team Emirates prende la prima maglia roja dellagrazie alla straordinaria prestazione di. L’americano spunta fuori nella lotta di pochi secondi che ha reso la cronometro d’apertura della corsa a tappe spagnola davvero avvincente. Per lo statunitense è il quattordicesimo successo in carriera, la quinta arrivata in una prova contro il tempo. Un battesimo di fuoco per la, che per la quinta volta nella storia è partita dall’estero. La cornice paesaggistica di Lisbona è stata meravigliosa, conin grado di percorrere i dodici chilometri in 12’35?28, tenendo una velocità media di 57.197 km/h. Alla finein cinque racchiusi in sette secondi, e l’ultimo è Edoardo Affini.