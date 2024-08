Vigili nessun taglio | a ottobre le assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Servono urgentemente rinforzi alla polizia locale di Santarcangelo. Il corpo deidella Valmarecchia – che ’copre’ anche Verucchio e Poggio Torriana – a oggi è formato da soli 24 agenti, compresi i 3 ufficiali tra cui Simone Fiore, che ricopre ad interim il ruolo di comandante. Ne mancano 4 all’appello. L’Unione dei Comuni della Valmarecchia (da cui idipendono) ha indetto un bando per assumere il nuovo comandante, dopo le dimissioni a giugno di Fabio Cenni. Ma non è sufficiente. Si è dimesso da mesi anche il vicecomandante, Paola Tinti. Non è stato ancora sostituito l’agente finito agli arresti domiciliari indagato per concussione. Tanto che il Sulpl (il sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale) aveva attaccato duramente l’Unione per la situazione della polizia locale a Santarcangelo.