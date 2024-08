Terno nelle telecamere anche un uomo in bici che passa mentre Sharon viene uccisa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024)d’Isola. Un possibile testimone o addirittura l’assassino. Nuovo spunto investigativo nel giallo diVerzeni, la barista 33enne did’Isolaa coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Una telecamera di via Castegnate, la strada in cui si è consumato il delitto, avrebbe ripreso – oltre ad altri soggetti –unre incletta proprio negli istanti in cui la giovane veniva colpita con tre fendenti alla schiena e uno al petto. Le immagini però non sono molto nitide e questo rende difficile l’identificazione di quelnte, che avrebbe attirato in modo particolare l’attenzione di chi indaga. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e i colleghi del Ros stanno confrontando i frame con soggetti della zona ritenuti in qualche modo collegabili a quello che è successo.