Serie A 2024 2025 | la griglia scudetto

(Di sabato 17 agosto 2024) Si riparte dalla festa dell’Inter per lodella seconda stella, frutto del dominio di una stagione comandata in Italia dall’inizio alla fine. Un terremoto che ha lasciato in eredità un’estate di profondi cambiamenti. Non è un caso che, Inter, Atalanta e Roma (De Rossi arrivato in corsa nel finale) tutte le altre panchine della parte sinistra della classifica siano cambiate accompagnate da investimenti pesanti sul mercato per cercare di colmare il gap rispetto ai nerazzurri. Inizia una stagione lunga, massacrante e forse diversa dalle ultime che l’hanno preceduta.