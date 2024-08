Riti d’estate e quella libertà sulla pelle

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 17 agosto 2024), la sensazione di liberà, forse, è il rito primario della stagione più calda. E per i più nostalgici possiamo aggiungerci anche l’ultimo giorno di scuola. Era l’inizio di una costante sensazione frizzantina. Ed eravamo tutti contenti. L’estate, anzi no, le estati, vengono puntualmente vissute intensamente. Sarà il caldo a far vivere ogni istante di questa stagione con impeto. I vissuti si fermano quotidianamente nella nostra mente in un montaggio di istantanee felici a colori saturi e sovraesposti. Estate. Crediti: Pixabay – velvetgossipI ricordi estivi spesso sono fisici, si sentonocome la sensazione di liberà durante la fredda doccia tra alberi e sassi dopo aver trascorso una giornata trascorsa al mare. E le passeggiate del tardo pomeriggio tra i vialetti di un villaggio? Bungalow e roulotte in mezzo a tanti bambini.