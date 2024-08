Renegade scopre l' ibrido

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Davvero una bella sorpresa, perché a dispetto della sagoma esterna che la fa assomigliare molto a un fuoristrada vecchio modello, una sorta di lingotto di cioccolato piantato su se stesso, la nuova Jeepè invece agile e scattante come fosse una city car. Lo spazio non manca, la mole è quella, ma alla guida rimane facile e intuibile anche per i neo patentati. Eppoi si disimpegna bene anche nei percorsi più impegnativi, pur non essendo una vera e propria fuoristrada. Ma il nome e l'origine non tradiscono e fanno intendere che comunque anche questa Jeep, quando si tratta di sterrati e terreni sconnessi, non si tira indietro perché sa di cosa stiamo parlando. Questa versione ibrida con la spina consente di viaggiare in solo elettrico fino a poco meno di cinquanta chilometri.