Razzi Himars su Kursk | ora può accadere di tutto Putin in riunione coi fedelissimi silenzio tomable

(Di sabato 17 agosto 2024) La controffensiva dell'Ucraina in territorio russo prosegue. E nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto le forze di Kiev hanno sferrato un nuovo attacco nella regione di. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo, l'Ucraina avrebbe utilizzato dei missili di produzione occidentale, "probabilmente deglistatunitensi", per distruggere un ponte sul fiume Sejm. E ancora, il ministero aggiunge che l'attacco avrebbe causato la morte di alcuni volontari impegnati nell'evacuazione dei civili. Il punto fondamentale, ovviamente, sta nel fatto che i, per il Cremlino, sarebbero statunitensi. E proprio su questo insiste Maria Zakharova, portavoce del dicastero: "Per la prima volta, la regione diè stata colpita da missili di fabbricazione occidentale, probabilmente deglistatunitensi", ha affermato la Zakharova su Telegram.