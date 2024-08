Perché Sinner-Zverev potrebbe diventare uno scontro diretto decisivo per il n 1 Ma occhio a Shelton

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) L’azzurro Janniksi è qualificato per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro affronterà nel penultimo atto di domani il vincente del match tra il tedesco Alexandere lo statunitense Ben. Vediamo cosaaccadere in caso di vittoria del tedesco nei quarti. Nel ranking ATP il tennista teutonico è l’unico che matematicamente può ancora scavalcareal termine degli US Open, anche se la combinazione è di difficile realizzazione:dovrebbe infatti vincere il torneo sia a Cincinnati che agli US Open, salendo così a quota 9275, mentre, che ripartirebbe a New York da quota 8980, non dovrebbe andare oltre gli ottavi di finale. Nella Race ATP Jannikal momento è primo con 6800 punti, mentrein caso di vittoria ai quarti si porterebbe a quota 5715, in terza posizione.