Meghan Markle la vendetta definitiva contro la royal family

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 17 agosto 2024)non si dà pace. Di una tregua con lanon se ne parla, nonostante la volontà di sua marito nel ritrovare un rapporto con suo padre e suo fratello. Per lei il momento ancora non è arrivato. Anzi, nel frattempo pare aver architettato quella che sembra essere a tutti gli effetti l’ennesima. Ancora non è giunta la tregua trae la. Così, anche il principe Harry continua a restare lontano da una possibile pace con i membri della famiglia reale, nonché i suoi parenti più stretti. Anzi, prima della fine dell’anno l’attrice avrebbe in mente un viaggio che risulterebbe quasi unanei confronti dei Windsor. Ladi, foto Ansa – VelvetGossipFin da subito,non si è mai ambientata del tutto all’interno della. Inutili gli sforzi di suo marito per farla sentire a suo agio.