Masters 1000 Cincinnati 2024 | incredibile errore dell’arbitro nel finale del match Draper e Auger-Aliassime VIDEO

(Di sabato 17 agosto 2024) Rischia di lasciare numerose polemiche ildeldegli ottavi didelditra Jacke Felix. Sulpoint in favore del britannico infatti, la risposta del canadese tocca due volte terra prima della volée vincente dello stesso: non è della stessa idea però il giudice di sedia, che non ravvisa il doppio tocco e concede il punto della vittoria al classe 2001.rimane incredulo e chiude l’intervento del supervisor, che però non cambia la decisione e decreta dunque la fine del, tra le proteste generali. Non c’è pace dunque per il giudice di sedia Greg Allensworth, che dopo le polemiche dei giorni scorsi con Shapovalov e Fritz, completa così il suo trittico di errori con questa nuova decisione che farà discutere.