Lo sforzo continuo di concentrazione tutto l' anno diventa logorante Da qui la necessità di fermarsi di rilassarsi di prendersi pause d’ozio dice un esperto

(Di sabato 17 agosto 2024) E ora, relax, in bellezza. Non ha incertezze Carlo Lazzarini, medico chirurgo, consulente a Villa Paradiso Clinical Beauty e alla Maison du Relax, a Gardone Riviera: «I Romani la sapevano lunga riguardo all’ozio, che va considerato sotto una luce creativa e utilissima al nostro benessere psicofisico. «Il termine latino otium si contrappone a negotium. Il primo è il tempo libero, dove politica e attività pubblica erano bandite, il secondo indica l’occupazione, il commercio. L’uno e l’altro devono convivere con equilibrio per dare la possibilità di ripartire con nuove attività senza accumuli negativi di stress» spiega il medico.