LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U20 in DIRETTA | la pallavolo azzurra per continuare a vincere

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella finale del campionato Europeounder 20 in programma a Sofia in Bulgaria: di fronte. La Nazionale Under 20na dopo la prima fase in Irlanda senza sconfitte, ieri ha superato 3-1 in rimonta il Belgio e ora contenderà allal’oro continentale. Guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, la squadraha mostrato un percorso impeccabile durante la fase a gironi, collezionando sette vittorie consecutive contro Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia. Questo impressionante risultato ha permesso all’di entrare tra le migliori quattro squadre del torneo, conquistando anche l’importante qualificazione per i Campionati del Mondo Under 21, previsti per il 2025.