Il Cesena 2005 scalda i motori

(Di sabato 17 agosto 2024) Passato Ferragosto, all’ombra dei canestri dellaBasketle vacanze sono ormai al lumicino, dal momento che nei prossimi giorni la formazione di coach Marco Vandelli tornerà a riunirsi per mettere nel mirino il campionato di Divisione Regionale 1 che i biancazzurri affronteranno con un roster profondamente rinnovato. Salutati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro quattro uomini di primo piano del gruppo come Panzavolta, Piazza, Balestri e Santoro, il club del presidente Francesco Fagioli si è affrettato a mettere in cassaforte le conferme di Filippo Rossi (un passato in serie B con gli allora Tigersper lui) e di Oscar e Ivan Pezzi.