Genoa-Inter coppia d’attacco obbligata per Gilardino | la probabile formazione

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Campione d’Italia impegnata allo Stadio Marassi per la prima gara ufficiale di questo campionato contro il. Alberto, orfano dei suoi due attaccanti titolari della passata stagione, dovrà sperimentare qualcosa in avanti. Ecco le possibili scelte del tecnico rossoblù. ATTACCO INCOMPLETO – Ildi Albertosi prepara ad affrontare l’Campione d’Italia allenata da Simone Inzaghi. Entrambi gli allenatori scenderanno in campo con il 3-5-2. Le scelte offensivo del tecnico rossoblù però saranno fortunatamente limitate, a causa delle cessioni recenti e degli infortuni che hanno colpito il reparto avanzato. Il, infatti, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, entrambi ceduti durante questa sessione di mercato.