Fonseca ha una fretta del Diavolo Rossoneri all’esame del Torino | Siamo più avanti del previsto solo l’Inter viene prima di noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Sono qui per vincere, per lottare per lo scudetto". Repetita iuvant. E, per chi non avesse inteso, ripete. Lo aveva fatto anche Ibrahimovic, pocodel Trofeo Berlusconi: "I nostri obiettivi? Trofei, trofei e ancora trofei". Chiaro, chiarissimo. Alle spalle, pur trattandosi di calcio d’agosto, gli scalpi eccellenti di Manchester City, Real Madrid e Barcellona, raccolti nella tournée americana che ha visto muovere i primi (convincenti) passi del "Milan dominante" che il tecnico portoghese ha in mente. E che inizia a vedere anche in campo. Come nell’ultima uscita, mercoledì, contro il Monza: 3-1, très bien. Di fronte, però, il primo, vero esame: questa sera, alle 20.45 a San Siro, c’è il. "Non mi aspettavo fossimo già a questo punto. E ogni giorno che passa ho ancor più fiducia, è la verità. Non partiamo in pole position, mavicini", annuncia il tecnico.