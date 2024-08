Degrado davanti al cimitero il parcheggio è un dormitorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) "Alcuni conoscenti hanno fatto visita, in queste giornate di festa, ai propri cari defunti e lo spettacolo trovato è assolutamente indegno per il luogo e per la città di Modena. L’area antistante al, il, è infatti diventato luogo di bivacco estivo per senzatetto e stranieri, probabilmente, irregolari". Inizia così l’attacco di Antonio Platis, vice coordinatore regionale Fi, che accende i riflettori su una situazione diin zonae sulle segnalazioni annesse. "Alle 11.15 di ferragosto – ha raccontato un conoscente – mi sono recato a San Cataldo per portare un fiore ed una preghiera per un caro e il contesto non era certo di serenità. A maggior ragione se si reca una moglie, una madre o una figlia". "È evidente non sia certo conciliabile un luogo così con la presenza di diversi soggetti che, evidentemente, riescono a sbarcare il lunario senza lavorare.