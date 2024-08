Turista spara contro un albero in una villa arresto nel Tarantino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - Unlombardo di 56 anni hatoundellapresa in affitto per le vacanze a Castellaneta Marina (Taranto). I carabinieri lo sorprendono e lo arrestano. Ora è ai domiciliari e risponde di detenzione abusiva di un'arma da fuoco ed esplosioni pericolose. I carabinieri, passando vicino alla residenza dell'uomo, hanno sentito degli spari. Avvicinatisi alla, hanno accertato che l'uomo aveva esploso almeno 3 colpi da una pistola calibro 7,65, nel giardino, mirando presumibilmente a un. All'arrivo dei militari, il 56enne avrebbe tentato di nascondere l'arma, che è stata poi trovata, messa in sicurezza e sequestrata dai carabinieri. Nel giardino sono stati trovati tre bossoli, relativi ad altrettanti colpi appena esplosi.