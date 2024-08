Samardzic l’Atalanta sfida il Milan

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024)ilfa sul serio per Lazare mette la freccia per sorpassare ilnella corsa al centrocampista classe 2002, come anticipato un mese fa. Dopo aver contattato l’Udinese nella giornata di ieri, oggi il club bergamasco incontra l’agente del nazionale serbo. Sotto contratto fino a giugno 2026 con la società della famiglia Pozzo, che chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino.ilCalciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano le trattative avanzate. Questa trattativa rappresenta un ulteriore indizio sull’imminente partenza di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese classe 1998 è destinato alla Juventus, che ha rilanciato con una nuova offerta da 52 milioni di euro più altri 7 milioni di bonus.