Perché molti potrebbero essere già immunizzati al vaiolo delle scimmie | le risposte di Rezza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il crescente numero di casi Mpox, noto fino a quale anno fa come "", in diversi paesi dell'Africa ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria internazionale, mentre nelle ultime ore due casi sono stati confermati fuori dai confini africani, uno in Svezia e l'altro in Pakistan. Ledeldell’epidemiologo Giovanni, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, sulla situazione attuale.