Palmeri | Chiesa Inter non può chiedere sacrifici! Inzaghi non ascoltato

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tancredifa il punto sul mercato dell’, tornando sulla suggestione Federicoe sulle richieste di Simone. ASPETTARE – Tancredievidenzia le problematiche di un’eventuale trattativa fra l’e Federico: «È difficile pensare che l’dica a: “Stai fermo che arriviamo tra un anno”. Innanzitutto perché nel calcio un anno è una misura temporale lunghissima. Ricordiamoci com’è cambiata la situazione di Dybala in un anno, per fare un esempio. Un anno fermo non esiste e secondo me Giuseppe Marotta una mano sul cuore se la mette. Non penso che sarebbe d’accordo a fargli perdere un anno di carriera a 27 anni per aspettare l’arrivo dell’. Poi non dimentichiamo che la dirigenza nerazzurra ha dei paletti finanziari estremi.