Nishioka impazzisce | scaglia palline fuori dallo stadio e aggredisce l' arbitro Caos a Cincinnati | Video

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un torneo ricco, ricchissimo, di liti, scontri, polemiche e scene ad altissima tensione. Si parla del Masters 1000 in corso a, dove il nostro Jannik Sinner è a caccia della vittoria. Ma dove ha fatto parecchio parlare anche quanto combinato da Yoshito, tennista giapponese che ha rovinosamente perso il controllo durante l'incontro che stava disputando, per poirsi contro l'Aurelie Tourte. Un raptus che gli è costato, come penalità, la perdita di un game. Il nipponico, numero 52 al mondo, ha anche sfiorato la squalifica per la sua condotta. Di solito, un avvertimento è sufficiente per calmare le acque, ma non è stato così per, il tutto nella partita che lo vedeva opposto ad Hurkacz.