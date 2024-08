Napoli in attesa di Lukaku… stretta per l’esterno a centrocampo colpo dallo United?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Indi Lukaku, il calciomercato delnon resta fermo. Anche perchè mancano poco meno di due settimane al termine, nel weekend inizia la Serie A e il tempo stringe. Certo, i soldi dell’eventuale scambio Lukaku più conguaglio per Osimhen farebbero molto comodo, ma per ora i partenopei devono operare solo con le proprie forze. È per questo che la trattativa per David Neres,chiesto da Antonio Conte, è andata per le lunghe. Il talento brasiliano potrebbe arrivare a giorni con un’operazione da 28 milioni complessivi, pronto per lui un contratto da 3 milioni, uno in più rispetto allo stipendio percepito al Benfica.