Mosaico romano millenario scoperto in Inghilterra

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un, risalente a quasi 2.000 anni fa, è stato recentemente rinvenuto nell’nordoccidentale, raffigurante delfini e pesci stilizzati.durante uno scavo archeologico nella città romana di Wroxeter, ilsi trovava in una casa probabilmente appartenente a una famiglia ricca, ristrutturata nel III o IV secolo. Questa scoperta rappresenta il primo ritrovamento di questo tipo nella zona in 165 anni. Il team archeologico ha inoltreun possibile santuario o mausoleo, un edificio civico monumentale e indizi di un tempio vicino. Lo scavo è stato condotto da Vianova Archaeology & Heritage Services, l’Università di Birmingham e Albion Archaeology, sotto la direzione di esperti del settore. Questo straordinario pavimento decorato è statodurante uno scavo nella città di Wroxeter, una delle più importanti città romane in Gran Bretagna.