Gf Vip famosa ex Vippona mostra i segni di un brutto incidente | Doveva essere solo una passeggiata con i miei cani e invece…

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un’ex protagonista del Grande Fratello Vip hato sui social idelavvenuto circa due settimane fa. Fernanda Lessa, top model di origini brasiliane divenuta nota in Italia per spot e campagne pubblicitarie di brand del calibro di Armani, L’Oréal e Victoria’s Secret, ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020. Nel corso della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex modella ha parlato apertamente della sua battaglia contro la dipendenza da alcol. Fernanda, sposata con l’imprenditore Luca Zocchi (ha avuto due figlie da Boosta, tastierista dei Subsonica), ha di recente condiviso su Instagram un video in cui si vedono le sue condizioni a due settimane dall’. Il taglio sul viso, visibilmente tumefatto, è in via di guarigione.