Da rifugio antiaereo a meta nascosta il bar scavato nella roccia sul Golfo Paradiso

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ci sono dei posti indimenticabili, quelli in cui capita di imbattersi poche voltevita. Dai Muagetti è uno di questi, da qui si sperimenta un assaggio di. Da Camogli bisogna percorrere circa 9 km in auto e dirigersi in altura, a San Rocco, borgo di poco più di 200 abitanti che porta già in sé gli indizi di questa bellezza. Trovare un parcheggio è forse il passo più difficile, in alta stagione, ma una volta lasciata la macchina già basta andare sul sagrato della chiesa e godersi il panorama. Da qui partono i sentieri pedonali: l'idea è di dirigersi verso Punta Chiappa, imboccando via Mortola. Pochi passi dopo l’inizio del sentiero ecco spuntare la nostra. Dai Muagetti La parola "müagetti" in dialetto ligure indica gli antichi muretti a secco, quelli che puntellano il paesaggio e permettono l’agricoltura terrazzata di questa terra stretta tra monti e Mediterraneo.