Campi Flegrei terremoto pochi minuti fa | scossa avvertita dalle persone

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi, venerdì 16 agosto, alle 16:33, una lievedidi magnitudo 1,5 sulla scala Richter è stata registrata nella caldera dei, una zona conosciuta per la sua attività bradisismica. Questo movimento sismico, seppur di bassa intensità, si inserisce nel contesto delle continue variazioni del suolo che caratterizzano quest’area vulcanica. Ilè stato percepito in diverse località vicine alla Solfatara, come via Dazio e via Pisciarelli a Pozzuoli, ma anche in alcuni quartieri di Napoli, come Bagnoli e Fuorigrotta. Alcuni residenti hanno riferito di aver avvertito un leggero movimento sotto i piedi, ma fortunatamente non si segnalano danni ao cose.