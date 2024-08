Borsa | Europa in rialzo con i future Usa Milano regina +23%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Prevale la fiducia sulle principali borse europee grazie ai recenti dati Usa migliori delle stime.(Ftse Mib +2,35% a 33.087 punti) torna sopra quota 33mila punti che non vedeva dallo scorso 31 luglio ed è la migliore, avendo saltato la seduta di Ferragosto, che ha visto invece salire gli altri listini a partire da Wall Street. Le richieste di sussidi Usa sono calate di 100mila unità in una settimana e le vendite al dettaglio sono salite sia su base mensile (+1%) si su base annua (+2,66%). Più caute Francoforte (+0,54%), Parigi (+0,35%) e Madrid (+0,21%), mentre cede Londra (-0,21%), frenata dal dato sulle vendite al dettaglio nel regno Unito inferiori alle stime. Positivi iUsa in attesa degli indici dell'Università del Michigan.