Bonus centri estivi a Tarquinia pubblicato l’avviso 

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – “l’avviso per l’individuazione delle famiglie che potranno beneficiare dela rimborso delle spese sostenute nei2024”. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali del Comune diEnrico Leoni. “Facendo riferimento al decreto per il finanziamento firmato il 26 luglio dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in favore dei comuni italiani – prosegue l’assessore Leoni -, con la delibera di Giunta comunale 130 del 1° agosto, abbiamo approvato l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie che hanno avuto le necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo d’interruzione delle attività scolastiche per i bambini e i ragazzi, di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni”.