Benevento contro il Potenza in Coppa Italia il primo test ‘vero’ per Nunziante

Il match che i giallorossi di mister Auteri disputeranno domenica sera al "Ciro Vigorito"ilnel secondo turno didi Serie C sarà un banco di prova importante per una squadra che fino ad ora ha disputato solo amichevoli softavversari sempre di categoria inferiore. Nelle intenzioni della società, nell'ambito di un percorso di graduale avvicinamento al debutto in campionato, ilveroper la Strega doveva essere il matchil Taranto, ma le note vicende del club pugliese lo hanno derubricato ad un allenamento o poco più. Alle porte per la truppa del tecnico di Floridia c'è l'impegno indi domenica serail, squadra che milita nello stesso girone delche si è guadagnata il passaggio del turno nella manifestazione tricolore regolando di misura il Cerignola.