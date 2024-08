WTA Cincinnati 2024 risultati 14 agosto | Swiatek-Kostyuk agli ottavi eliminata Lucia Bronzetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nella seconda giornata di incontri del torneo WTA 1000 disi completa il primo turno con gli ultimi dodici incontri e scatta il secondo, con i primi due match dei sedicesimi: in casa Italia va annotata la sconfitta di, che cede il passo, nello scontro tra lucky loser, alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, vittoriosa in tre set con lo score di 6-4 3-6 7-6 (1). Nelle altre sfide del primo turno la russa Mirra Andreeva elimina la statunitense Emma Navarro con un duplice 6-2, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova regola la cinese Wang Xinyu con un doppio 6-4, infine la ceca Karolina Muchova supera l’ucraina Dayana Yastremska per 7-6 (6) 6-2. Il derby statunitense va a Taylor Townsend, che rimonta Caroline Dolehide per 3-6 6-4 7-6 (7), mentre la russa Diana Shnaider elimina la cinese Shuai Zhang per 6-1 6-4.