Schianto mortale in A2 deceduto motociclista salernitano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSangue sull’autostrada A2 del Mediterraneo oggi pomeriggio dove si è registrato un incidente stradale in cui ha perso la vita un. L’incidente è avvenuto in direzione nord, tra Contursi Terme e Campagna, all’altezza della galleria. Per cause ancora in corso di accertamento, il sinistro ha visto coinvolto un. L’uomo, sessantenne, originario di Olevano sul Tusciano, ha perso la vita sul colpo. Sul posto, i soccorritori, l’ANAS e la Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso. Traffico e rallentamenti in A2. L'articoloin A2,proviene da Anteprima24.it.